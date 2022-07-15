İzmir yangını sonrası gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı!
İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen gün çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
İzmir Çeşme'de Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalıştıkları sırada yangının çıkmasına neden oldukları iddia edilen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.
İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Video Haberler
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- Yıllar önce FETÖ için böyle uyarmıştı
- Kazazede çocuk, yardıma koşanların sözleriyle ağladı
- 'Tehdit henüz kalkmadı'
- İstanbul'da Yahudi mezarlığına saldırı
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- İzmir'de otoyolun ortasına helikopter indirildi
- İlginç olay: Mehter eşliğinde kavga ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Türkiye yeni ittifaka mı giriyor?
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'