Bakan Hulusi Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Akar görüşmede; görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı" denildi.
Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz’a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarı diledi.
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