Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

AA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:52
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler" dedi.


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