Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler" dedi.
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