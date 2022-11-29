Bakan Kirişci açıkladı: Yeni hayvan barınağı projesi geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'daki hayvan barınağı sorununu, yerel yönetimlere yer tahsis ederek çözeceklerini bildirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlar için İstanbul Valiliği ile bir çalışma başlattıklarını belirtti.
İstanbul'da, hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:
"Bu barınakların doğal hayata yakın olması gerekiyor. Biz, ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllülere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri, yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci Valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık. Eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz."
Gelecek günlerde şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini aktaran Kirişci, bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşleri alınarak bir yol haritası belirleneceğini söyledi.
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