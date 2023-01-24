Bakan Kirişci'den 'kuraklık' açıklaması: Gerekirse depolarımızı kullanırız.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kış aylarına girilmesine rağmen yurtta beklenen yağışların görülmemesine ilişkin "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:11
Bakan Kirişci'den 'kuraklık' açıklaması: Gerekirse depolarımızı kullanırız.
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bakan Kirişci, yağışların azlığı nedeniyle su kesintileri yaşanma ihtimaline ilişkin, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" diye konuştu.

Bakan Kirişci, tarımsal üretimde düşüş ihtimaliyle ilgili ise "Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür" dedi. 

 


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