Bakan Koca açıkladı... Binlerce personel yerinden mi edilecek?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:54

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 15:55

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kamu hastane binalarının depreme dayanıklılığı konusunda yapılan çalışmalar hızlandırıldı.

Buna göre İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki birçok bina depreme dayanıklı olmadığı için kapatıldı.

Bahsi geçen hastanelerden Cerrahpaşa Hastanesi'nin, Taksim ve Samatya'daki hastanelerde hizmet vereceğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp binasının hızla yapılacağını söyleyerek, bu süreçte Çapa'nın Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet vereceğini bildirdi.

BİNLERCE PERSONEL YERİNDEN Mİ EDİLECEK?

Yöntemin netleşmemesi ise ilgili hastanelerde çalışan personellerini endişelendirdi.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi personellerine tayin hakkı verilerek tüm personelin başka hastanelere tayinlerinin isteneceği veya personelin bir kısmının tayinle başka hastanelere gönderileceği iddiaları gündemde yerini korurken; Koca’nın bu hastanelere yeni binaları yapılana kadar İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki personelin yerleştirileceğini söylemesi kuşkuları artırdı.

ÇALIŞANLAR MAĞDURİYET YAŞAMAK İSTEMİYOR

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi personeli iddia edildiği gibi bağlı bulundukları kurumdan başka bir kuruma tayin edilmeleri halinde ikamet durumları ve çocuklarının okul durumları dahil olmak üzere birçok hususta endişe içerisinde bulunurken, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki personel ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin bağlı bulundukları kuruma uzak olması sebebiyle daha yakın bölgelerdeki devlet hastanelerine taşınmalarının en sağlıklı yöntem olduğu konusunda sosyal medyada görüşlerini belirtti.

Kiraların yüksek olması ve taşınmak zorunda kalınması halinde fahiş kiralarla karşılaşacaklarını da belirten sağlık personelleri, konunun mağduriyet yaratmayacak şekilde ve yerlerinden zorunlu tayine mecbur bırakılmadan çözülmesini istiyor.

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PERSONELİ DE AYNI DURUMDA

Benzer durumu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli de yaşıyor.

Geçen günlerde yaptıkları protesto gösterisi sırasında grup adına basın açıklaması yapan SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, “Hepinizin bildiği üzere depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp yaşadığımız deprem felaketiyle apar topar oldukça kaotik bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir” diye konuşmuştu.

Uysal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne de çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin farklı hastanelerde görevlendirileceğimiz bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız. Hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin ama bütün bu yenilemeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmıştı."

BAKANLIKTAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İlgili sendikaların ve hastane yönetimlerinin de henüz sağlıklı bilgiye sahip olmadıkları görülmekle birlikte, konuya dair sağlık personelleri sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini dile getirmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan ise henüz konuya dair net bir açıklama yapılmadı.