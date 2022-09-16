Bakan Koca: 'Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti'

16 Eylül 2022 Cuma, 12:00

Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabında, ilk defa ve yeniden atama kuralarına başvurular ile ilgili açıklama yaptı.

Koca, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı’na geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 sini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.”