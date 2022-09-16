Bakan Koca: 'Atama kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz” dedi.
Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabında, ilk defa ve yeniden atama kuralarına başvurular ile ilgili açıklama yaptı.
Koca, şunları kaydetti:
“Sağlık Bakanlığı’na geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 sini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.”
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