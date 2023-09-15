Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesi'nde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'ndeki bir hekime saldıran zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 07:46
Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesi'nde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. 'Zanlı' olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde görevli 11 haftalık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. Kadın doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu aldı.


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