Bakan Koca duyurdu: Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Yayınlanma: 21.11.2023 - 18:32

Güncelleme: 21.11.2023 - 18:33

Bakan Fahrettin Koca, 'Nöbetçi Bakan' uygulaması çerçevesinde TBMM'de açıklama yaptı.

Koca, Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen hastalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'den 88 hasta, 62 refakatçi, toplam 150 kişiyi getirmiş olduk. Şu an 88 hastanın 48'i Bilkent Şehir Hastanesi'nde, 40 hastamız da Etlik Şehir Hastanesi'nde. Bilkent Şehir Hastanesi'nde 3 hastamız yoğun bakımdaydı. 1 hastamız, beyin cerrahisinin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınmıştı. O da bugün servise alındı.

"YAKIN TAKİP EDİLİYOR"

Bilkent Şehir Hastanesi'nde bulunan 48 hastamızdan 2'si hala yoğun bakımda. Entübe değil, durumları ciddi değil, yakın takip ediliyor. Etlik Şehir Hastanesi'nde 40 hastamız var. Orada da 4 hastamız yoğun bakımda. Entübe olan hastamız yok. Durumları yakın takip ediliyor. 88 hastamızdan 6'sı yoğun bakımda, diğerleri serviste takip ediliyor. Gelen hastalar, ağırlık olarak kanser hastaları."

"BEBEKLERİ GETİRMEK İÇİN ALTYAPI HAZIR"

Koca, İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin yoğun çalıştığını belirterek "Üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olabilir. 50 kişilik bir liste hazırladık. Öncelik bebekler, çocuklar, yaralılar ve hastalar" dedi.

Erken doğan bebeklerin de getirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Koca, "Bebeklerin bir kısmı Mısır'a alındı. Türkiye'ye getirilmesi konusunda bir netlik yok; ama getirmek için altyapı hazır. 1 yaşın altında olan yaş grubu da önümüzdeki günlerde tahliye olacak" diye konuştu.

Koca, hastalarla gelen refakatçilerin de sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.