Düzce depreminden sonra Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik 'deprem' açıklaması

17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:29

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Artçı sarsıntılar devam ederken Deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kritik bir açıklama geldi.

"BU TARZ BİR DEPREME GEBE..."

1999 yılındaki depremden boşalan enerjinin boşalmamış kısmı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ercan "Bu alanın bu tarz bir depreme gebe olduğunu belirtmiştim" dedi.

Prof. Dr. Ercan, yeni büyük bir deprem beklemediğini ifade etti.