Bakan Koca'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: '5 yaralı hastaneye kaldırıldı, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili "5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Bakan Koca, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Koca'nın açıklaması şöyle:
"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2024
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