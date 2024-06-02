Bakan Koca'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: '5 yaralı hastaneye kaldırıldı, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirtti'

Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 02.06.2024 - 11:08

Bakan Koca, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."