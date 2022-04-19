Bakan Kurum 'etap etap yapacağız' dedi, belediye başkanı 'henüz çalışmamız yok' yanıtını verdi

19 Nisan 2022 Salı, 16:07

İzmit Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi olarak 2015 yılında başlatılan Cedit Mahallesi’ndeki proje bakanlığa devredilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’da projenin son yıkım işlemini yapmak için İzmit’e geldi. Proje kapsamında 1105 konut ve 6 işyeri yapılacak.

"SİZİN MUHATABINIZ DEVLET"

Cedit Muhtarı Nabi Keskin, İzmit’e gelen Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Kira yardımı ile ilgili konuşan Keskin’e Bakan Kurum, "20 senedir hangi sözümüzü tutmadığımızı gördünüz? Yükü kaldırıyoruz ve kaldırmaya devam edeceğiz. Tabii ki fiyat artışları ve tedarikten kaynaklı sorunlar, problemler olabilir. Sizin muhatabınız devlettir. Devlet, işini söz verdiği şekilde yapar. Tasfiye süreciyle ilgili yeni ihalemiz haziran ayında yapılacak. Siz müsterih olun; biz işin başında ne söylediysek işin sonunda aynı duruşta olmaya devam ederiz. Burası bittiği zaman da Kocaeli’nin, İzmit’in en güzel, en güzide yerlerinden birisi olacak” dedi.

Daha sonra bakanla belediye başkanı arasında şu diyalog yaşandı:

“ÇALIŞMAMIZ HENÜZ YOK, BU KONUDA TAAHHÜTÜNÜZ OLMASIN”

“- Bakan Kurum: Burası bitecek, etap etap devam edeceğiz. Burası İzmit’in en güzel yeri değil mi başkanım?

- Belediye Başkanı Büyükakın: Başka güzel yerler de var. Burayla ilgili bir çalışmamız henüz yok. Bunu yaymasınlar sayın Bakanım. Bu konuda taahhüttünüz olmasın

- Bakan Kurum: Çalışsın, gelsin biz yardımcı oluruz. Ben taahhüt vermekten korkmuyorum. Etap etap yapacağız. Davulla zurnayla böyle bir kentsel dönüşüm gördünüz mü? Kavga yok, gürültü yok. Burayı yoluna koyacağız. Etap etap Kocaeli’nin her yerinde sürecimizi yürüteceğiz.”