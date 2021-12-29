CHP'den Murat Kurum'a çok sert tepki

29 Aralık 2021 Çarşamba, 19:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından belediyelere karşı "ayrımsız" destek verdiklerini ileri sürdü.

Kurum, “Geçmişte olduğu gibi bugün de ayrım gözetmeksizin milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanında kararlılıkla duracağız. Cennet vatanımız için iyinin, doğrunun ve hayırlının yanında olacak; şehirlerimizi algı ve kifayetsizliğin insafına asla terk etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN SERT TEPKİ

Kurum’un bu paylaşımını alıntılayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu yanıtı verdi:

“Sayın Bakan; ucuz hamaseti bırak, kaçtığın sorulara yanıt ver! Milletin parasıyla alınan binlerce aracı, 432 milyonluk nakdi yardımı hangi belediyelere aktardın? İlbank kredilerini kimlere dağıttın? Siz, ‘bir kez gerçeği konuşun’ desek, ömür boyu susacak bir iktidarsınız!”