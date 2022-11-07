Bakan Kurum’dan İzmir depremi açıklaması

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:24

İzmir’de 4 Kasım’da merkez üssü Buca olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından biri kalp krizi diğeri ise balkondan atlamak kaydıyla iki kişi yaşamını yitirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hasar tespitiyle alakalı son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirdiğini aktaran Bakan Kurum, "293 binayı incelendi. 213’ü hasarsız. 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık. İzmir’imize tekrar geçmiş olsun" dedi.



