Bakan Kurum’dan İzmir depremi açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir’deki depremin ardından ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi. 213’ü hasarsız, 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık” dedi.
İzmir’de 4 Kasım’da merkez üssü Buca olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından biri kalp krizi diğeri ise balkondan atlamak kaydıyla iki kişi yaşamını yitirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hasar tespitiyle alakalı son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.
Depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, ekiplerin gelen ihbarları değerlendirdiğini aktaran Bakan Kurum, "293 binayı incelendi. 213’ü hasarsız. 80’inde az hasar tespit edildi. Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık. İzmir’imize tekrar geçmiş olsun" dedi.
İzmir’deki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde, ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirdi, 293 binayı inceledi.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 7, 2022
213’ü hasarsız.
80’inde az hasar tespit edildi.
Hasarlı binalarla ilgili adımlarımızı atmaya başladık.
İzmir’imize tekrar geçmiş olsun.
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