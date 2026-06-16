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Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'e ziyaret

16.06.2026 13:37:00
Güncellenme:
DHA
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Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'e ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti. Ersoy, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanede bir süredir fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Ersoy, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ile fizyoterapist Caner Tan'dan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Ersoy, sanatçıya da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Ersoy, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses’i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses’e acil şifalar diliyorum" dedi. 

İlgili Konular: #İbrahim Tatlıses #Mehmet Nuri Ersoy

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