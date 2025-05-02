Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak
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AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:34

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır.

1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."


Etiketler: #Sağlık Bakanı #Kemal Memişoğlu #Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

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