Bakan Memişoğlu duyurdu: 2 bin 239 hekim ataması yapılacak

Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:34

Güncelleme: 02.05.2025 - 19:34

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır.

1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."