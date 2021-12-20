Bakan Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de kaç vakıf yurdu olduğunu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün öğrencilerin yurt ve kredi sorununa ilişkin soru önergelerine yanıt verdi. Bülbül’ün "Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var” sorusunu Bakan Kasapoğlu, “25 Kasım 2021 tarihi itibariyle 49 vakfa ait 349 yurt bulunmaktadır” diye yanıtladı. Kasapoğlu, hangi vakfın kaç yurdu olduğunu açıklamadı.
Türkiye tarikat yurtlarında yaşanan cinayet ve istismar vakalarını konuşurken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ülkedeki kaç vakıf yurdu olduğunu açıkladı.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, öğrencilerin yurt ve kredi sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrencilerin burs sorununa ilişkin şu tespitlere yer verdi:
“Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2020-2021 döneminde Türkiye'de yükseköğrenime 7 milyon 940 bin öğrenci kayıtlı. Ancak KYK’dan burs alan öğrenci oranı 5,6. Öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de kredileri ödeme. 2006-2020 yılları arasında toplamda 313 bin 686 kişi, öğrenim kredisini erteledi. Borç erteleme talebinde bulunan gençlerin oranı ise 2006 yılına oranla 2019'da yüzde 416 arttı. Borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280 bine dayandı. Toplam 5,5 milyon öğrenci KYK'yla borç-icra ilişkisi içinde, 400 bini ise icrada.”
49 VAKFA AİT 349 YURT...
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bülbül’ün burslarla ilgili soru önergesine, “Bakanlığımızın borçluları icraya gönderme ve haciz yapma yetkisi bulunmamaktadır. Devlet alacağı haline gelen borçlar, vergi dairelerince takip edilmektedir” yanıtı verdi.
Bülbül, öğrencilerin yurt sorununa ilişkin verdiği başka bir önergede ise Kasapoğlu’na, “Neden yeterli miktarda yurt açılmıyor, neden vakıflara bu kadar yurt imkanı veriyorsunuz? Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var” diye sordu.
Bakan Kasapoğlu, Bülbül’e gönderdiği yanıtta, “25 Kasım 2021 tarihi itibariyle 49 vakfa ait 349 yurt bulunmaktadır” demekle yetindi. Kasapoğlu, hangi vakfın kaç yurdu olduğunu açıklamadı.
NE OLMUŞTU?
Antalya İlim ve Kültür Derneği yurdunda üniversite öğrencisinin kafasını kesilerek öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmıştı. Ayrıca katliamın yaşandığı yurt binasının emniyet müdürüne ait olduğu iddia edilmişti.
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