Adaletsizliği ‘ticari sır’ kılıfıyla saklıyor

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son üç yılda raç hibelerinin yüzde 97’sinin Cumhur İttifakı belediyelerine yönlendirilmesine “kaçamak” yanıt verdi. Kurum, “kamu bütçesini kamu kuruluşlarına dağıtan İlbank’taki kredilerin hangi belediyelere gittiğine” yönelik soruyu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2008’de verdiği bir görüşü öne sürerek “ticari sır” olduğu gerekçesiyle yanıtlamadı. Cumhuriyet, BDDK’nin görüşüne karşın bazı bakanların 2009 ve 2012’de “ticari sır kabul edilen” ve “açıklanması suç olan” ayrıntılı bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını belirledi.

Cumhuriyet, 3 Eylül’de “İşte AKP’nin adaleti” manşeti ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son üç yılda 994 belediyeye yaptığı 2 bin 628 araç yardımının yüzde 97’sinin Cumhur İttifakı belediyelerine gittiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle Bakan Kurum’a, bakanlığın son üç yılda 973 belediyeye yaptığını açıkladığı 432 milyon 237 bin TL’lik yardımın hangi belediyelere, hangi tutarda dağıtıldığını sordu. Torun’un sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Kurum, “Bakanlığımız tarafından belediyelere, valiliklere, il özel idarelerine, kaymakamlıklara ve birliklere talepler doğrultusunda ve bütçe imkânları çerçevesinde yardım yapılmıştır” yanıtını verdi.

ATALAY VE ŞAHİN AÇIKLAMIŞ

Kurum, verdiği “kaçamak” yanıtla yardım alan belediyeleri ve bu belediyelere aktarılan tutarları gizledi, “yardımların büyük bölümünün Cumhur İttifakı’ndaki belediyelere aktarıldığı” yönündeki iddialarını yalanlamadı.

CHP’li Torun, İlbank Genel Müdürlüğü’nün “2021’de kentsel dönüşüm projeleri için yerel yönetimlere aktarılmak üzere 3 milyar TL’lik kaynak ayırdığını” açıkladığını anımsatarak hangi belediyelere, hangi tutarda kaynak aktarıldığını da Bakan Kurum’a sordu. Kurum, yanıtında, 2008’de BDDK tarafından verilen bir görüşü öne sürerek “İlbank’a ait söz konusu bilgilerin ‘ticari sır’ olduğunu ve açıklanamayacağını” savundu. Kurum’un yanıtında alıntılanan BDDK görüşünde “açıklayanların cezalandırılacağı” bilgisine de yer verildi. BDDK’nin 28 Haziran 2008 tarihli söz konusu görüşüne karşın bazı bakanların bu tarihten sonra MHP’li ve CHP’li milletvekillerinin İlbank’a ilişkin soru önergelerine verdikleri yazılı yanıtlar dikkat çekti. Cumhuriyet’in yaptığı araştırmaya göre, 18 Mart 2009’da dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve 8 Mart 2012’de dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in “İlbank” içerikli önergelere verdikleri yanıtlarda, BDDK’nin görüşüne göre “ticari sır kabul edilen” ve “açıklanması suç olan” ayrıntılı bilgilere yer verildi. Bu kapsamda Atalay ve Şahin hakkında “cezai işlem” yapıldığına dair kamuoyuna yansımış bir bilgiye rastlanmadı.

‘TOPU TACA ATIYOR’

CHP’li Torun, Bakan Kurum’un “partizanlığı” gizlemek için soruları yanıtsız bıraktığını belirterek “Ciddiyetsiz yanıtları gelinen aşamada hukuksuzluğun itirafı. Türkiye’yi şaha kaldıracağını vaat eden bu iktidar maalesef adaletsizlikte şaha kalktı” dedi. Vatandaşların vergileriyle oluşan kaynakları sadece kendi belediyelerine aktaran anlayış açıkça suç işliyor. Bu yapılanlarla aslında belediyelerimiz değil, belediyelerimizin sınırlarında yaşayan vatandaşlar cezalandırılıyor” dedi.