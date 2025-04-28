İstanbul Valisi Davut Gül Açıkladı: İstanbul'daki okullarda hasar var mı?

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:41

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:58

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından İstanbul'daki okul binalarının durumu merak konusu oldu.

Depremin ardından okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. Vali Davut Gül'den konuyla ilgili "Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti" ifadelerini kullandı.

Gül, meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, okulların depremden hasar almadığını dile getirdi. Gül, eğitimde kullanılan binaların deprem testinden başarıyla geçtiğini bildirdi.

İSTANBUL'DA PANİK DOLU GÜNLER

23 Nisan'da meydana gelerek İstanbul'un bütün ilçelerinde hissedilen deprem sonrası İstanbul'da panik dolu günler yaşandı, bazı yurttaşlar gecelerini park ve bahçelerde geçirdi. Öte yandan okullar 2 gün tedbir amaçlı tatil edildi. İstanbul'daki okullarda hasar olup olmadığı merak ediliyordu. İstanbul Valisi Davut Gül'den konuyla ilgili açıklama geldi.

''BİNALAR TESTTEN GEÇTİ''

"Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti" diyen Vali Gül, şunları söyledi:

"Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."