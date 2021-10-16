Bakan Murat Kurum'un 'inşaatı durdurulsun' talimatı verdiği projede kurdeleyi AKP'liler kesti
Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında 2019 yılında kent merkezinde yapımına başlanan ve 26 katlı olmasından dolayı tartışmalara neden olan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'inşaatı durdurulsun' talimatı verdiği Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'nin AVM kısmı açıldı. Açılışa, AKP Elazığ milletvekilleri ve AKP İl Başkanı da katıldı.
24 Ocak 2020'de 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bina yerle bir olmuş, binlerce bina ise ağır hasarlı hale gelmişti.
Kentte deprem konutları yapılmaya devam edilirken, Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında 2019 yılında kent merkezinde yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi projesinde AVM alanı bitirilerek açılışı yapıldı.
AÇILIŞI AKP’Lİ VEKİLLER YAPTI
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre açılışa, Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerim Abbasoğlu, AKP Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İl Müftüsü Selami Aydın katıldı.
BAKAN KURUM “DURDURULSUN” DEMİŞTİ
Geçtiğimiz mayıs ayında deprem konutlarını incelemek amacıyla Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren 26 katlı inşaat çalışmasını incelemiş ve kat yüksekliğinin fazla olduğu gerekçesiyle inşaat çalışmasının durdurulması talimatını vermişti. Bakan Kurum’un talimatı sonrasında inşaat çalışması bir süreliğine durdurulmuştu. Firmanın, verilen kararı mahkemeye taşıması sonrasında ‘yürütmeyi durdurma kararı' aldığı ve inşaat çalışmalarına devam edilmişti.
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