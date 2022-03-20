Bakan Mustafa Varank, üretimdeki fabrika ve depolar için tören düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya ve Çorum’da açılışlarını yaptığı fabrikaların yıllardır hizmette olduğu belirtildi. Merzifon'da OSB Bölge Müdürlüğü’nde toplu açılışı yapılan fabrikaların en yenisinin üç yıl önce faaliyete başladığı öne sürüldü.

Seyfettin Mete
20 Mart 2022 Pazar, 04:00
Bakan Mustafa Varank, üretimdeki fabrika ve depolar için tören düzenledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya ve Çorum’da yıllardır hizmette olan fabrikaların açılışını yaptı. Merzifon’da açılışı yapılan fabrikalardan en yenisinin üç yıl önce faaliyete başladığı, üç fabrikanın ise içlerinin boş ve depo olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Bakan Varank dün, Amasya’nın Merzifon İlçesi OSB Bölge Müdürlüğü’nde 20 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Açılışı yapılan 20 fabrikadan en yenisinin üç yıl önce faaliyete başladığı, üç fabrikanın ise içlerinin boş ve depo olarak kullanıldığı öne sürüldü. Bakan Varank, daha sonra bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geçti. 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda sektör temsilcileri ile buluşan Varank burada da yıllardır faaliyette olan 25 fabrikanın açılış törenine katıldı. Bakan Varank’ın açılış yaptığı fabrika ziyaretlerinin basına kapalı olması dikkat çekti. 



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