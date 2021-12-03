Bakan Özer başkanlığında yapılan şuradan 'okul öncesi din eğitimi' kararı çıktı

03 Aralık 2021 Cuma, 13:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası'nda gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceklerini ve buna göre yol haritası çıkaracaklarını bildirdi.

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda kurulan "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" özel ihtisas komisyonları üyeleri, görüş ve önerilerden oluşan taslak maddeler üzerinde dünkü çalışmalarını tamamladı.

OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ

Şurada, birçok tavsiye kararının yanı sıra, Eğitim-Bir-Sen'den 2 genel başkan yardımcısı ile genel sekreterinin, Şura Başkanlık Divanı'na 2 yazılı öneri sunduğu, "Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır." önerisi ile "Kalkınmada, öncelikli ve sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir" önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

"EMANET OLARAK ALDIK"

Özer, genel kurulun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şurayı başarılı bir şekilde tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Okul öncesi eğitimde din eğitimi verilmesi kararının sorulması üzerine Özer, bakanlığın şurada alınan kararları emanet olarak aldığını ve hızlı şekilde gözden geçirip uygulamaya geçirmek için de her türlü çabayı sarf edeceklerini bildiren Özer, "Şuranın açılışında deklare ettiğim gibi alınan kararların tamamının gerçekleştirme oranını her 3 ayda bir hem değerli Şura üyelerimizle hem de tüm kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"DOĞRULUĞUNU VE YANLIŞLIĞINI TARTIŞMAM"

Özer, "Buradaki önerinin doğruluğunu ve yanlışlığını Milli Eğitim Bakanı olarak tartışamam. Bildiğiniz gibi Şura kararları, tavsiye niteliğindeki kararlardır. Uygulanma, yaptırım zorunluluğu yoktur. Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olarak Şuranın aktif olarak bizim belirlediğimiz önceliklerde çalışmasını istedik. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak Şurada gerek oy birliği gerekse oy çokluğuyla kabul edilen tüm kararları yeniden değerlendireceğiz, belirlemiş olduğumuz eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde alt başlıklarda gerekli yerlere dercedip ona göre yol haritamızı çıkaracağız. Yani burada alınan her kararı, Milli Eğitim Bakanlığı benimsediğimiz, reddettiğimiz veya kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor" diye konuştu.