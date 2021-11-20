BU ŞURA KİMİN ŞURASI - Yıldırım KAYA
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer’in ağzından yeni
bir Milli Eğitim Şurası toplayacağını duyurdu. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” genel
başlığını taşıyacağı belirtilen Şura, AKP döneminde toplanan 4. Şura olacak.
Şuranın eğitimde fırsat eşitliği başlığıyla toplanması ise bir itirafı
barındırmaktadır: 20 yıldır eğitimi yöneten iktidarın eğitimde fırsat
eşitliğini sağlayamadığının itirafı!
Dahası bu “Şura” bildiğimiz eğitim şuralarından da değildir.
Bilindiği üzere Milli Eğitim Şuraları uzun yıllar boyunca Millî Eğitim
Bakanlığının “en yüksek danışma organı” olarak tanımlanmış ve eğitim
reformlarımızda önemli paya sahip olmuş kurumsal yapıların başında gelmekteydi.
Ne var ki AKP döneminde “Şura”, eğitim sistemimizin sorunlarının çözümünde
toplumun tümünü kucaklayan, her kesime açık olma özelliğini kaybetmiştir. Şura,
daha çok AKP’nin çağdışı ve neoliberal eğitim politikalarının meşrulaştırılması
amacıyla yapılmıştır. Özellikle Milli Şura Yönetmeliklerinde yapılan
değişiklikler bu durumun somut kanıtıdır. 1995 yılında çıkarılan genel Şura
yönetmeliği 2006, 2010 yıllarında değişikliklere uğratıldı. 2014 yılında ise
tümden kaldırıldı.
Bu değişiklikler içinde en önemlisi Şura’nın kimlerden ve
nasıl oluşacağıyla ilgili madde olmuştur. 1995 tarihli Şura genel yönetmeliği
ile 2014 yılında çıkarılan yönetmelik karşılaştırıldığında bu değişim kendini
göstermektedir. 1995 tarihli yönetmelikte şuranın katılımcıları madde 6 ‘da
“tabiî üyeler, seçimle gelen üyeler, davetli üyeler ve müşahitlerden” oluşurken,
2014 tarihli yönetmelikte Şura üyeleri “tabii ve davetli üyeler” olarak
düzenlenmiştir. 1995 tarihli yönetmelikte başta Millî Eğitim Bakanlığı’nın
kendisi olmak üzere yönetmelikte adı geçen tüm kurumlar şura üyelerini seçimle
belirlemek zorundaydılar. Oysa bugün bu kurumlar ancak davet edilirlerse Şuraya
üye gönderebilmekteler. Çünkü 2014 tarihli yönetmelikte tabii üye statüsü
sadece TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri ve bakanlık üst bürokratlarına uygun
görülmüştür. TRT, RTÜK, ÖSYM; DPT, Atatürk Araştırma Merkezi, Tarih ve Dil
Kurumları vb kurumların Şuranın doğal üyesi olması sonlandırılmıştır.
Yönetmeliğin davetli üyelerini düzenleyen fıkrası “Bakanlık, bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurtiçi ve yurtdışından
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın
kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında Şûra konusuyla
ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar arasından Genel Sekreterlikçe
belirlenerek Bakan onayına sunulur” diyerek Şurayı, Bakanın keyfine kalmış bir
etkinliğe dönüştürmüştür. Geçmişte eğitim sendikalarının başkanları davet
edilmesi açıkça zorunlu iken 2014 tarihli yönetmeliğe göre ancak davet
edilirlerse Şuraya katılabiliyorlar. Ayrıca 2014 tarihli yönetmelik, sadece
Şuranın katılımcılarını tırpanlamakla kalmamıştır, şura konularının
belirlenmesi ve hazırlıkların yürütülmesindeki katılımcı ve kamuya açık
uygulamalarını da sonlandırmıştır.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 20. Şura olarak
adlandırdığı Şuranın bizim bildiğimiz katılımcı, açık, demokratik özellikleri
bulunan eski Şuralarla bir ilgisi yoktur. Bu Şura, AKP’nin çevresindeki cemaat
ve tarikatların kendi içinde yapacağı bir toplantıdan ibarettir. Adına Şura
denmesi ise bu toplantıyı ancak sahte, sözde şura yapar. Böyle bir Şuranın
ciddiye alınmasının bir anlamı yoktur. Şuraya davetli olarak katılacak birkaç
tarafsız, alanının uzmanı bilim insanı veya muhalif isimlerin ise burada
alınacak kararların meşrulaştırılmasına yönelik kullanışlı aparatlar olmanın
dışında bir rolleri olmayacaktır.
O halde yapılması gereken bellidir: Halkın AKP’den umutlarını
kestiği bugünlerde geleceğin iktidarında yapılacak olan Şuralar için (bir ön
hazırlık niteliğinde) eğitimle ilgili tüm kesimleri kucaklayan bir toplantı yapmak
ve eğitim sorunlarımızı tartışmak, bu tartışmalardan süzülen görüşlerle neleri
nasıl yapacağımızı belirleyen kararlar almak olmalıdır.
Bu anlamda biz, Batı Cephesi’nde Yunan saldırısının yeniden
başladığı günlerde, 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da toplanan
“Maarif Kongresi”nin açılışını yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün izini takip
ediyoruz.
Bu düşünceyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 Kasım 2021 tarihinde
İzmir’den başlayarak, 7 bölgede 81 ilden eğitim bileşenlerinin katıldığı; “İktidar
İçin Eğitim Toplantılarını” yaptık. Hem bu toplantıların birikimini hem de
eğitimin bileşenlerinin görüşlerini yansıtmak üzere, 27 Kasım 2021 tarihinde
Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde olabildiğince geniş
katılımla “İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı” başlığıyla bir toplantı yapmaya karar
verdik. Toplantımızın başlığını özellikle “eğitim hakkı” olarak belirledik,
çünkü eğitimin hak olarak görülmediği yerde ne eğitimde eşitlikten, ne de
fırsat eşitliğinden söz edilebilir. Eğitimde eşitlik, ancak eğitimin temel bir
insan hakkı olduğunun kabulüyle başlar.
Bu konuda yolumuz, “Bey çocuğu bey, ırgat çocuğu ırgat
olmasın, eşit ve özgür bir dünyada yaşayalım” diye mücadele eden usta yazar ve
öğretmen Fakir Baykurt’un yoludur.
Toplantımızın gündem maddeleri ise şöyledir:
1. Eğitim Hakkı Açısından Temel Eğitim
2. Eğitim Hakkı Açısından Mesleki Teknik Eğitim
3. İkinci Yüzyılda Yüksek Öğretim ve İstihdam Politikaları
4. İkinci Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği
Belirlediğimiz bu başlıkların eğitim hakkı üzerinden
tartışılması eğitimle ilgili tüm sorunlarımızın bir şekilde ele alınması,
üzerine düşünülmesi, konuşulması ve birlikte karara bağlanması anlamına
geliyor. Ayrıca bu toplantımız Millet İttifakının gerçekleştirdiği toplumsal uzlaşmanın
eğitim alanındaki uzlaşı için büyük bir adım olacaktır.
Eğitim sistemimizin durumuyla ilgili olarak çocuklarını
okullara gönderen velilerimizin anlattıkları ile uluslararası kuruluşların
yayınladığı göstergelerin ortaya koyduğu tablo arasındaki uyum uzun yıllardır
değişmeden devam ediyor.
Veliler haklı olarak çocuklarının daha nitelikli eğitim
almasını, aldığı eğitimin çocuklarının yaşamını kazanmasında etkili olmasını
istiyorlar. Onlar, okullardan çocuklarının daha iyi dil, matematik, fizik
eğitimi almasını, okulda eleştirel düşünme becerilerini kazanmasını,
akranlarıyla dengeli bir sosyalleşme yaşamasını talep ediyorlar.
Buna rağmen AKP yönetimi ısrarla ve inatla okulları dar birer
ideolojik aygıt haline getirme çabası içindedir. Okullar ve doğal olarak
çocuklar/çocuklarımız, seçilen bilgilerin, düşüncelerin, değerlerin taşıyıcısı
olsun isteniyor. Oysa çocuklar taşıyıcı nesne değil, kendi yaşamlarının öznesi
olmalıdırlar. Biz İkinci yüzyılda, temel insan hakkı olarak eğitimi, özgürlüğü,
özgürleşmeyi, eşitliği merkeze alan uygulamalar ile Cumhuriyetimize ve bize
yakışır hale getireceğiz.
Biliyoruz ki eğitimle ilgili önemli sorunlarımız var. Giderek
bu sorunlarımızın sayısında azalma olmadığı gibi olumsuz etkileri de güçlenmeye
devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanan OECD’nin, “Eğitimde Eşitlik: Eğitim
Fırsatlarının Güçlendirilmesi” başlıklı “Bir Bakışta Eğitim 2021” raporu, bu
tespitlerimizi doğrulayan sayısız veriler içermektedir.
Bu rapora göre;
• “OECD ülkelerinde 25-34 yaş aralığındaki genç
yetişkinlerden ortaöğretim mezunu olmayanların ortalama oranı %15 iken
Türkiye’de bu oran %41.
• Türkiye’de 25-64 yaş aralığında nüfusun ancak %13,4
yükseköğretim mezunudur. OECD ortalaması ise %18,2’dir. Yüksek lisans ve
doktora düzeyinde OECD ortalamasının çok gerisinde bulunuyoruz. Özellikle
yüksek lisans kategorisinde Türkiye’deki oran %2 iken, OECD ortalaması
%13,5’tur.
• OECD ülkeleri arasında 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusun
yaklaşık yarısı (%47) eğitimden ayrılırken Türkiye’de bu oranın %62’yi bulması
düşündürücüdür.
• Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda olmayan gençlerin
oranı ise %32’dir.”
Bu ve benzeri verilerin oluşturduğu tabloya teslim olmamız mümkün değildir. Eğitim alanında yaşanan çöküş ve çürüme hem bireysel hem de toplumsal düzlemde geleceğimizi tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarımızı mutsuz ve başarısız kılan bu sistemin karamsar bir tablo oluşturduğu açıktır. Kökten, ciddi ve kapsamlı bir eğitim seferberliğine girişmeden bu manzaranın dönüşmesi mümkün görünmemektedir. Bu manzarayı dönüştürmeden de ülkenin ve gençlerin makûs talihini yenmek olası değildir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en önemli önceliğimiz tüm yurttaşlara nitelikli eğitimin sağlanmasıdır. Bu amaçla 27 Kasım’da yapacağımız toplantı, var olan tabloyu kabul etmeyen, AKP’nin sahte arayışlarına kapılarını kapatmış, umutlarını gelecek için yeniden tazeleyenlerin toplantısı olma iddiasındadır. Bir anlamda iktidarımızın hemen başında yapacağımız gerçek bir cumhuriyetçi Şura’nın provası olacaktır. Sizleri de bu coşkulu provaya katılmaya, katkı sunmaya davet ediyoruz.
YILDIRIM KAYA
CHP ANKARA
MİLLETVEKİLİ
TBMM MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU CHP SÖZCÜSÜ
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