Diyarbakır programı iptal: Erdoğan yarın Bartın’a gidecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.
Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
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