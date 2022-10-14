Diyarbakır programı iptal: Erdoğan yarın Bartın’a gidecek

14 Ekim 2022 Cuma, 23:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.