Diyarbakır programı iptal: Erdoğan yarın Bartın’a gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki Diyarbakır programını ertelediği, Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gideceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 23:30
Diyarbakır programı iptal: Erdoğan yarın Bartın’a gidecek
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan Bartın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler