Bartın’da patlama yaşanan maden ocağı drone ile havadan görüntülendi

Bartın’ın Amasra ilçesinde patlamanın meydana geldiği maden ocağının bulunduğu alan drone ile havadan görüntülendi.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 23:07
Bartın’da patlama yaşanan maden ocağı drone ile havadan görüntülendi
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Bartın’da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağı havadan drone ile görüntülendi. 


Amasra patlama maden ocağı Bartın

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