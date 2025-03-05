Bakan Tunç açıkladı: 1 milyon 854 bin dosyada 'uzlaşma' sağlandı

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:53

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif çözüm yöntemlerinden uzlaştırma ile bugüne kadar 1 milyon 854 binin üzerinde dosyada anlaşma sağlandığını belirtti.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırmayla adalete erişimi güçlendirip, toplumsal barışa katkı sunduklarını söyledi.

Tunç, "Onarıcı adalet anlayışını yansıtan, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayan uzlaştırma müessesesi kapsamında, müzakere edilen dosyaların yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 2017 yılından bugüne toplam 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık. İhtilafların büyümeden, barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözümlenmesine önemli katkı sunan 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

'ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde de uzlaştırmanın geniş yer aldığını belirten Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde de önemli yer ayırdığımız alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza muhakemesi alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırma ile yargının iş yükünün hafiflediğini ayrıca yaşanan olayların yeni ihtilaflar oluşmadan çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Uzlaştırmada, anlaşmazlığın taraflarca belirlenen koşullar doğrultusunda karşılıklı anlaşması ile çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mağdur tarafın suç nedeniyle uğramış olduğu tüm zararların giderilmesi ile dosyaların çözüme kavuştuğunu belirtti.