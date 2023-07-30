Bakan Tunç'tan 'Hatay' açıklaması: 'Hükümetlerimiz döneminde yapılan adalet saraylarımız yıkılmadı'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 08:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 08:01

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AFAD Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı.

Bakan Tunç, depremin ilk gününden itibaren Adalet Bakanlığı olarak 24 saat esasına uygun çalıştıklarını öne sürerek, "120 sayılı kanun hükmünde kararname olağanüstü hal kararnamesi çerçevesi içerisinde yargıda süreler durdurulmuştu. 2 Mayıs'a kadar dava açma süreleri durdurulmuştu. Ama 2 Mayıs'tan sonra bu süreler tekrar işlemeye başladı. O nedenle hukuki süre ilgili, özellikle yargıyla ilgili hususlar noktasında da şu anda normal sürece geçilmiş durumda" dedi.

Tunç şöyle devam etti:

"Deprem soruşturmaları da ilk andan itibaren başlatılmıştı. 1000'ne yakın hakim ve savcımızı diğer bölgelerden deprem bölgesine görevlendirmiştik. 518 adli tıp uzmanımız da vefat eden vatandaşlarımızın kimlik tespitleri çalışmalarını ve DNA çalışmalarının gerçekleştirmişlerdi. Özverili bir şekilde çalıştılar. 7 bin 500 personel ile Adalet Bakanlığı'nın bölgede çalışmaları oldu. Özverili bir şekilde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

'HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE YAPILAN ADALET SARAYLARIMIZ YIKILMADI'

Bakan Tunç deprem sürecinde iş yükünü karşılayabilmek için yeni mahkemeler kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Kurulan mahkeme sayısı deprem bölgesinde 131 adet, bunun dört tanesi istinaf, ikisi adli, ikisi idari yargı olmak üzere. Hatay ilimize geldiğimizde, Hatay'da, özellikle son yıllarda hükümetlerimiz döneminde yapılan adalet saraylarımız yıkılmadı. Hatay Adalet Binamız, Hatay Adli Tıp Kurumu binamız, Kırıkhan Adliye Binamız, Reyhanlı Adliye Binamız, Dörtyol Adliye Binamız, İskenderun Adliye Binamız, bunların hepsi son yıllarda yapılan adliye binalarımızdı. Az hasar gördüler. Bu az hasarlı binalarımızı hızlı bir şekilde onararak hizmete sunduk. Onarım için de 122 milyon lira bir ödenek göndermiştik. İdare ve vergi mahkemeleri için de tahsis edilen binayı kısa sürede tadilat yapıp hizmete açacağız. Hatay merkezde adalet personeli binalarımız ağır hasar görmüştü.

* Hatay merkezde 80 adalet personelimiz için konut ihaleye çıkıyoruz. Yine ilçelerimizde de, Altınözü'nde, Dörtyol'da, Erzin'de, Hassa'da, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Reyhanlı'da, Samandağ'da ve Yayladağı'nda 168 konut adliye personelimiz için inşa edeceğiz. Böylece 248 adliye personeli konutunu da Hatay'ımıza kazandırmış olacağız. Deprem sonrası 26 yeni mahkeme kurduk Hatay’ımıza. 144'e yükseldi mahkeme sayısı. Bunlar iki tane ağır ceza mahkemesi, 11 tane asker hukuk mahkemesi, 4 sulh hukuk mahkemesi, 1 aile mahkemesi, 5 tüketici mahkemesi 3 idare ve vergi mahkemesinin kurulmasını sağladık. 26 yeni mahkeme, tabii ihtiyaç hukukunda bu mahkeme eğer dava süreçleri eğer dosya sayılarında artış söz konusu olduğunda bunu izlemeye devam ediyoruz. Deprem ceza soruşturmaları da diğer yandan devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren sorumlularla ilgili açılan ceza soruşturması ve bir kısım kovuşturmalar da asılmaya başladı.

* Bilirkişi incelemelerinde şu anda büyük ölçüde dosyalar, tüm ülke genelinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Hatay’da 725 bu sayı. 351 tutuklama gerçekleşmişti. Bu sayı Hatay’da 91 tutuklama, kontrol kararı Türkiye’de deprem bölgesinde 642, Hatay’da 254, yani baktığımız zaman sayıların hemen hemen neredeyse yarısı Hatay’ımızı teşkil ediyor. Cumhuriyet Savcılıklarımız titiz bir şekilde soruşturmaları devam ettiriyorlar. Dosyalar teknik inceleme için, bilirkişi incelemesi için ilgili üniversitelere gönderilmiş durumda. Dosyaların bilirkişi raporlarının savcılıklara intikal etmesi durumunda da bu tutukluluk süreçleri de yeniden gözden geçirilmeye devam ediyor. En iyi şekilde ortaya çıkacağını ve yargının, bağımsız, tarafsız yargının en doğru kararı vereceğini inanıyoruz."