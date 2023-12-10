Bakan Tunç'tan muhabirin 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu'na yönelik sorusuna ilginç yanıt: Gündem Filistin!
Adalet Bakanı Tunç, bir muhabirin, kurye Yunus Emre Göçer'i öldürerek kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ile ilgili sorusuna "Gündem Filistin arkadaşım" diyerek yanıtladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da iki çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'i öldürmesine yönelik soruyu geçiştirdi.
Fox'un haberine göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarparak öldürdüğü motokurye Yunus Emre Göçer cinayeti ile ilgili soru yöneltildiğinde Bakan Tunç, üst üste "Gündemimiz Filistin" diyerek soruları geçiştirdi.
7 Aralık'ta Göçer cinayeti hakkında "Ortada bir kusur, suç varsa bunun takipçisi olunacaktır" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud hakkında sorulan soruya "Gündem Filistin" deyerek yanıt verdi.
Ece Üner'den kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna tepki:— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 10, 2023
"İnsanları yoksulluktan çok adaletsizliğin incittiği ne zaman anlaşılacak?"
NE OLMUŞTU?
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Motokurye Göçer’in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun Türkiye’den kaçmasından 5 gün sonra, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’nden bir heyetin Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile makamında görüştüğü ortaya çıkmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- İsveç’te ‘paraya’ elveda
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama
- Deprem bağışları nereye gitti?
- 'Fenerbahçe 10 atarsa şaşırmayın'
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!