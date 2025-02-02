Bakan Uraloğlu 5G için tarih verdi

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye'de 5G'nin teknik altyapısı için tarih verdi.

Dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada izin çerçevesinde denendiğini anımsatan Uraloğlu 4,5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

“YIL SONUNA KADAR…”

BTK'nin, 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek."