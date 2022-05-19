Bakan Yanık: 'İşe alım mülakatlarında kesinlikle torpil yok'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık işe alımlarda 'mülakatta kasıtlı eleme' iddialarıyla ilgili, "İşe alım mülakatlarında kesinlikle 'torpil' yok" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Yanık, işe alım mülakatlarda torpil yapıldığı iddialarını reddetti.
CNN Türk'e konuşan Bakan Yanık, işe alımlarda ‘mülakatta kasıtlı eleme’ iddialarıyla ilgili olarak, “İşe alım mülakatlarında kesinlikle 'torpil' yok. KPSS puan ortalaması 81.15 mülakat ortalaması 84.85. Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz. Adayların puanları arasında büyük uçurumlar yok. Mülakatı geçmek için rüşvet iddiası tümüyle yalan. Tercih başvuruları cuma ya da pazartesi olacak” ifadelerini kullandı.
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