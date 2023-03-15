Kadıköy’de depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı kuruluyor

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçi ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getirerek bir Dayanışma Pazarı kuruyor. Pazarda depremden etkilenen yerel üreticilerin yetiştirdiği ve ürettiği yerel ürünler yer alacak.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:57
Kadıköy’de depremzede yerel üreticilerle dayanışma pazarı kuruluyor
Abone Ol google-news

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin hemen ardından harekete geçen Kadıköy Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Belediye, depremden önce tarlasından ürünlerini toplayan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerin yöresel ürünlerini Kadıköy’e getirdi.

Belediyenin Hasanpaşa’da bulunan merkez binası bahçesinde düzenlenen Dayanışma Pazarı’nda ürünler satışa sunulacak ve pazardan elde edilen gelir yine depremzede çiftçi ve kooperatif üyesi kadınlara aktarılacak.

Pazarda Hataylı çiftçilerden portakal, mandalina, limon; Malatyalı çiftçilerden kayısı; Hatay Vakıfköy Kadın Kooperatifinden ve Defne Kadın Kooperatifinden yöresel ürünler alıcısına sunulacak. Kredi kartının da geçerli olduğu pazar 18 Mart Cumartesi günü saat 11.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak.

Belediye geçtiğimiz hafta da kadın kooperatiflerinin ürünlerini Feneryolu Sabit Pazar’da ve Caddebostan Kültür Merkezi’nde bulunan Atıksız Dükkan’larda satışa sundu. Dileyen ürünlere Atıksız Dükkan’lardan da ulaşabilir.


Kadıköy Belediyesi depremzede

İlgili Haberler

Depremzedelere yardım için toplanan paraların akıbeti merak ediliyor: 115 milyar lira nerede?

Depremzedelere yardım için toplanan paraların akıbeti merak ediliyor: 115 milyar lira nerede?
İzmir'de depremzedeler konteyner kentten zorla çıkartıldılar

İzmir'de depremzedeler konteyner kentten zorla çıkartıldılar
Çadır kenti su bastı, depremzedeler isyan etti: Depremde ölmedik suda öleceğiz

Çadır kenti su bastı, depremzedeler isyan etti: Depremde ölmedik suda öleceğiz

En Çok Okunan Haberler