Bakan Yanık'tan Gaziantep'teki dehşete ilişkin açıklama: 'Şiddet mağduru kızımızın tedavisini takip ediyoruz'

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:20

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunu işkenceye maruz kalmış halde buldu.

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te zihinsel engelli annesinin şiddet uyguladığı 5 yaşındaki çocuğun tedavisinin takip edildiğini, ailenin 3 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.