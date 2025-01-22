Felaketin ardından Kartalkaya'da sis ve sessizlik hakim

Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:10

Güncelleme: 22.01.2025 - 12:13

BBC 22 Ocak Çarşamba günü Grand Kartal Otel

Kartalkaya'ya sis ve kar yağışı hakim.

Görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşüyor. Pistler boş.

Grand Kartal Otel'in çevresindeki oteller halen yarı yarıya dolu gözüküyor.

Sömestr arasını kayak tatiliyle değerlendirmek isteyen ailelerden bazıları yangın faciasından sonra evlerine döndü.

Kalanlar ise bugün otel lobisinde vakit geçiriyor.

Grand Kartal Otel siyah bir hayalet gibi sisin arasından kendini gösteriyor.

Otelde kalanların yangından kaçmak için pencereden sarkıttığı birbirine bağlanmış çarşaflar hâlâ rüzgarda sallanıyor.

Otelin önünde sahipsiz kalmış lüks araçlar tek tek çekiliyor.

Jandarma soğutma çalışmaları tamamlanan bina için çökme ihtimali de dahil tüm riskleri değerlendirdiklerini söyledi.

Yangın günü tahliye edilen Grand Kartal Otel'in hemen yanındaki, aynı işletmeye ait Kartal Otel artık bir kriz merkezi olarak çalışıyor.

Kayak odası, oyun odaları bomboş.

Ahşap lobi arama-kurtarma ekipleriyle dolu.

Ekipler geceyi de burada geçirdi.

Bu sabah ise gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra bir kontrol daha yapmak için Grand Kartal otelin içine girdiler.

Hastaneler büyük oranda boşalmış gözüküyor.

Felaketin yaşandığı gece İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde dün gece yaralıların yakınları nöbetteydi.

Morgun önünde karşılaştığımız bir kişi, yedi akrabasının öldüğünü haber aldığını ve hastaneleri gezerek naaşlarını aradığını söyledi.

Ancak morgun boş olduğunu öğrendi.

Cenazelerin büyük bölümü aileleri tarafından teslim alındı.

Diğerleri için ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün hastane ziyaretleri ve bir cenaze törenine katılmak için Bolu'ya gelmesi bekleniyor.