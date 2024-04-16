Bakan Yerlikaya madde madde açıkladı: İşte 'bayram' kazalarındaki ilk 5 sürücü kusuru
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ilk 5 sürücü kusurunu grafiklerle açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 gün süren Şeker Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki ilk 5 sürücü kusurunu tablolarla açıkladı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yerlikaya, şunları ifade etti:
"Birinci sırada; ‘’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı % 37,3
İkinci sırada; ‘’Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak’’ var. Bu kusurun oranı % 15,1
Üçüncü sırada: ‘’Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’’ geliyor. Bu kusurun oranı % 11,6
Dördüncü sırada: ‘’Arkadan çarpma’’ bulunuyor. Bu kusurun oranı % 9,4
Beşinci sırada ise; ‘’Dönüş kuralların uymamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı ise % 7,9
Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım."
9 gün süren Bayram Tatilinde meydana gelen “Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki” ilk 5?? sürücü kusurunu mercek altına aldığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2024
?Birinci sırada;
‘’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak’’ yer alıyor.
??Bu… pic.twitter.com/E3mglCQmB5
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