Bakan Yerlikaya madde madde açıkladı: İşte 'bayram' kazalarındaki ilk 5 sürücü kusuru

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ilk 5 sürücü kusurunu grafiklerle açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:21
Bakan Yerlikaya madde madde açıkladı: İşte 'bayram' kazalarındaki ilk 5 sürücü kusuru
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 gün süren Şeker Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki ilk 5 sürücü kusurunu tablolarla açıkladı. 

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Birinci sırada; ‘’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı % 37,3

İkinci sırada; ‘’Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak’’ var. Bu kusurun oranı % 15,1

Üçüncü sırada: ‘’Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’’ geliyor. Bu kusurun oranı % 11,6

Dördüncü sırada: ‘’Arkadan çarpma’’ bulunuyor. Bu kusurun oranı % 9,4

Beşinci sırada ise; ‘’Dönüş kuralların uymamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı ise % 7,9

Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım."


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