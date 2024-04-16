Bakan Yerlikaya madde madde açıkladı: İşte 'bayram' kazalarındaki ilk 5 sürücü kusuru

Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:21

Güncelleme: 16.04.2024 - 16:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 gün süren Şeker Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarındaki ilk 5 sürücü kusurunu tablolarla açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Birinci sırada; ‘’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı % 37,3

İkinci sırada; ‘’Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak’’ var. Bu kusurun oranı % 15,1

Üçüncü sırada: ‘’Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak’’ geliyor. Bu kusurun oranı % 11,6

Dördüncü sırada: ‘’Arkadan çarpma’’ bulunuyor. Bu kusurun oranı % 9,4

Beşinci sırada ise; ‘’Dönüş kuralların uymamak’’ yer alıyor. Bu kusurun oranı ise % 7,9

Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım."