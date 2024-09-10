Bakan Yerlikaya açıkladı... 'Çember-22' operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan kişilere yönelik düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıkladı... 'Çember-22' operasyonlarında aranan 3 bin 126 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 08:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde 5 günde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Hakkında arama kaydı bulunan 3 bin 126 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3 bin 93’ünün 5 yıla kadar, 21’inin 5-10 yıl arası, 12’sinin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Yakalananlardan 497’sinin hırsızlık, 199’unun dolandırıcılık, 87’sinin yağma, 65’inin adam öldürme, 92’sinin cinsel suçlardan, 561’inin narkotik suçlardan ve 281’inin kaçakçılık ve organize suçları işledikleri için arandığı belirlendi.
Söz konusu şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 12 ilde 'Gürz-13' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 12 ilde 'Gürz-13' operasyonu: 33 şüpheli yakalandı
Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!

Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: 4 asker şehit oldu!
Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı

Gülben Ergen'den, Bakan Yerlikaya'ya 'Narin' çağrısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler