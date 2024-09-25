Bakan Yerlikaya duyurdu... 27 ilde 'Kalkan-27' operasyonu: 84 göçmen kaçakçısı yakalandı
"Kalkan-27" operasyonlarında bin 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 84 şüpheli gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündüz süren “Kalkan-27” operasyonlarında 84 göçmen kaçakçısının ve bin 29 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye’de “Kalkan-27” operasyonları düzenlendi.
BİN 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Son 4 gündür devam eden operasyonlar sonucu 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor. Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
2??7?? ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik son 4?? gündür süren “KALKAN-27” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2024
8??4?? Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
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??Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin,
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