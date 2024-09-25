Ağrı’da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ağrı’da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:32

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezinde bir araçta yolcu olarak bulunan 3 şahsın üst aramasında 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu

İlgili Haberler

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler