Ağrı’da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezinde bir araçta yolcu olarak bulunan 3 şahsın üst aramasında 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu
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