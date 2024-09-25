Ağrı’da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:32

Güncelleme: 25.09.2024 - 07:33

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezinde bir araçta yolcu olarak bulunan 3 şahsın üst aramasında 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.