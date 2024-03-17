Bakan Yerlikaya duyurdu: Altın kaçakçılarına yönelik ‘Ayar-2’ operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen ’Ayar-2’ operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “Ayar-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon Türk lirası olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu ifade etti.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde, her biri 1 kilogram ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildiği ifade edilirken operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Van’da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen “AYAR-2” operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 8??8?? Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
?Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2??1??5?? Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu??
Kaçakçıların… pic.twitter.com/q2imaQNbbR
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- 'Belli ki aldatılmış...'
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Aytaç Kara'dan Galatasaray açıklaması
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Benzinde dikkat çeken vergi ayrıntısı