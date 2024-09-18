Barış Boyun çetesi iddianamesinde Rap'çi detayı: O şarkılar örgüt talimatıyla yazılmış

Yayınlanma: 18.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 18.09.2024 - 13:02

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Boyun dahil 311 şüpheli hakkında 574 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, dikkat çeken detaylardan biri de şarkıları milyonlarca kez izlenen Rap'çilerin de şüpheli sıfatıyla yer alması oldu. Söz konusu şüphelilerin örgüt talimatıyla şarkı yaptıkları, şarkıları sosyal medyadan paylaşarak örgüte eleman ve sempati kazandırmaya çalıştıkları ve örgütü normalleştirmeye çalıştıkları anlatıldı.

BARIŞ BOYUN'UN TALİMATIYLA YAZMIŞLAR

İddianamede, "Muti" sahne isimleriyle bilinen Muhammet Nedim Doğan ile "Heijan" olarak bilinen Doğan Tarda'nın yapmış oldukları "Aynen" ve "Hokkabazlar" adlı şarkıları ile "Big" olarak bilinen Samet Işık'ın "İntikam" adlı şarkısını örgüt lideri Barış Boyun'un talimatıyla yazdıkları, "CAC" sahne adıyla bilinen şüpheli Şahan Terzioğlu'nun ise "Daltonlar" adlı şarkısını örgüt yöneticisi Beratcan Gökdemir'in talimatıyla yazdığı belirtildi.

"ŞARKIDA BARIŞ BOYUN'A ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR"

İddianamede, "Big" olarak bilinen Rap'çi Samet Işık'ın, "İntikam" isimli şarkısında geçen "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" şeklindeki şiddet ve suç içeren sözlerini, örgüte slogan sağlama adına yazdığı, şarkı içeriğinde Barış Boyun'a övgüler yağdırdığı, Barış Boyun silahlı suç örgütüne boyun eğmeyenlerle savaşılacağını ve öldürüleceğini söyleyerek bir kesimi başka bir kesime aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

İddianamedeki değerlendirmede şüphelilerin bu şarkılarla sosyal medya üzerinden örgüte sempati oluşturarak eleman kazandırmaya çalıştıkları, bu şarkıların kliplerinde ellerinde silahlarla çekilmiş görüntülerle sürekli şiddet içeren söylemlerle halkı ve örgüt üyelerini suç işlemeye tahrik ettikleri, bu şüphelilerin örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından sürekli desteklendikleri, bu nedenle örgüt üyesi oldukları ve toplumun belirli kesimini aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

4 REPÇİYE 33'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler "Heijan" sahne isimli Doğan Tarda, "CAC" sahne isimli Şahan Terzioğlu, "Big" sahne isimli Samet Işık ve "Muti" sahne isimli Muhammet Nedim Doğan'ın, "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı toplamda 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Barış Boyun silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen 574 sayfalık ana iddianamede 4 Rap'çi de şüpheli olarak yer aldı. Rap'çilerin, milyonlarca kez dinlenen şarkılarını örgüt talimatıyla yazdıkları ve amaçlarının örgüte eleman ve sempati kazandırmak oldukları belirtildi. Dosyada sanık olan 4 Rap'çi'nin 33'er yıla kadar hapsi istendi.

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Barış Boyun dahil 311 şüpheli hakkında 574 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, dikkat çeken detaylardan biri de şarkıları milyonlarca kez izlenen Rap'çilerin de şüpheli sıfatıyla yer alması oldu. Söz konusu şüphelilerin örgüt talimatıyla şarkı yaptıkları, şarkıları sosyal medyadan paylaşarak örgüte eleman ve sempati kazandırmaya çalıştıkları ve örgütü normalleştirmeye çalıştıkları anlatıldı.

BARIŞ BOYUN'UN TALİMATIYLA YAZMIŞLAR

İddianamede, "Muti" sahne isimleriyle bilinen Muhammet Nedim Doğan ile "Heijan" olarak bilinen Doğan Tarda'nın yapmış oldukları "Aynen" ve "Hokkabazlar" adlı şarkıları ile "Big" olarak bilinen Samet Işık'ın "İntikam" adlı şarkısını örgüt lideri Barış Boyun'un talimatıyla yazdıkları, "CAC" sahne adıyla bilinen şüpheli Şahan Terzioğlu'nun ise "Daltonlar" adlı şarkısını örgüt yöneticisi Beratcan Gökdemir'in talimatıyla yazdığı belirtildi.

"ŞARKIDA BARIŞ BOYUN'A ÖVGÜLER YAĞDIRIYOR"

İddianamede, "Big" olarak bilinen Rap'çi Samet Işık'ın, "İntikam" isimli şarkısında geçen "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" şeklindeki şiddet ve suç içeren sözlerini, örgüte slogan sağlama adına yazdığı, şarkı içeriğinde Barış Boyun'a övgüler yağdırdığı, Barış Boyun silahlı suç örgütüne boyun eğmeyenlerle savaşılacağını ve öldürüleceğini söyleyerek bir kesimi başka bir kesime aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMAYA ÇALIŞTILAR"

İddianamedeki değerlendirmede şüphelilerin bu şarkılarla sosyal medya üzerinden örgüte sempati oluşturarak eleman kazandırmaya çalıştıkları, bu şarkıların kliplerinde ellerinde silahlarla çekilmiş görüntülerle sürekli şiddet içeren söylemlerle halkı ve örgüt üyelerini suç işlemeye tahrik ettikleri, bu şüphelilerin örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından sürekli desteklendikleri, bu nedenle örgüt üyesi oldukları ve toplumun belirli kesimini aleni şekilde suç işlemeye tahrik ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

4 RAPÇİYE 33'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler "Heijan" sahne isimli Doğan Tarda, "CAC" sahne isimli Şahan Terzioğlu, "Big" sahne isimli Samet Işık ve "Muti" sahne isimli Muhammet Nedim Doğan'ın, "Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmek", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı toplamda 19'ar yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.