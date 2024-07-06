Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 08:18

Güncelleme: 06.07.2024 - 08:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KUYU-7” operasyonlarında; elebaşılığını Volkan Reçber’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

YERLİKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Bakan Yerlikaya, operasyonu bildirdiği paylaşımına "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" notunu düştü.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: