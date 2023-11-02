Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:46
Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Filistin, Mısır ve Tunus uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

TAKSİDE YAKALANDILAR

Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.

Polis ekipleri şüphe üzerine Balkan Caddesi'nde bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.


EDirne göçmen

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