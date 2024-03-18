Bakan Yerlikaya duyurdu... Mahzen-12 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi

4 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Mahzen-12’ operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi, 22 şüpheli yakalandı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 08:24
Bakan Yerlikaya duyurdu... Mahzen-12 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Mahzen-12’ operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya ayrıca 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ide eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında;

Van'da Seyithan Durdu'nun (Düzensiz göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü),

Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü),

Kırklareli'nde Doğan Sabuncu’nun (Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.


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