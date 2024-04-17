Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-31 operasyonunda 18 kişi yakalandı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 08:16
Bakan Yerlikaya duyurdu: Sibergöz-31 operasyonunda 18 kişi yakalandı
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İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya platformu X'ten duyurdu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


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