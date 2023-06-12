Bakan Yerlikaya duyurdu: Silivri ve Başakşehir'de 'metamfetamin' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:22
Bakan Yerlikaya duyurdu: Silivri ve Başakşehir'de 'metamfetamin' operasyonu
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İstanbul Silivri ve Başakşehir'de ekiplerin düzenlediği operasyonda  toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gelişmeyi, yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan duyurdu.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada; Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya Metamfetamin Operasyon

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