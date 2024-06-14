Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu

Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 14 Haziran 2024 tarihinde belli oldu. Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi Ogeday Girişken oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 01:06
Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu
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Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.

Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken; İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.

13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.

%67,4 yüzdesi olan Ogeday, %54,85 yüzdeli Seda ile eşleşti. %60,54 yüzdeye sahip Nefise ise %59,75 orana sahip olan Batuhan ile eşleşti. Ogeday ile Nefise atış seçen taraf oldu.

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONUYLA EŞLEŞTİM"

Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin sahibi oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Seda, "İlk defa üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum. Kendi emeğimle gelebildiğim yere kadar geldim, gönlümün şampiyonuyla eşleştim. Ogeday'ın şampiyon olmasını ondan daha çok istiyorum. Bu yıl harika bir takımdaydım, hepsini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"BENDEN BU KADAR"

Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise, adını finale yazdırmayı başardı.

Survivor'a veda eden Batuhan, "Herkese çok teşekkür ederim. Sonradan gelmeme rağmen bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OGEDAY GİRİŞKEN OLDU

Büyük finalde rakibi Nefise'yi 6-2 deviren Ogeday, Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.


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