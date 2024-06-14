Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu
Survivor 2024 şampiyonu aylar süren mücadele ardından 14 Haziran 2024 tarihinde belli oldu. Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi Ogeday Girişken oldu.
Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir
sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana
mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.
Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik
Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken;
İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.
13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde
gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı.
KIRAN KIRANA MÜCADELE
İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat
Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final
mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.
%67,4 yüzdesi olan Ogeday, %54,85 yüzdeli Seda ile eşleşti.
%60,54 yüzdeye sahip Nefise ise %59,75 orana sahip olan Batuhan ile eşleşti.
Ogeday ile Nefise atış seçen taraf oldu.
"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONUYLA EŞLEŞTİM"
Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan
Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin
sahibi oldu.
Gözyaşlarını tutamayan Seda, "İlk defa üzüntüden değil
mutluluktan ağlıyorum. Kendi emeğimle gelebildiğim yere kadar geldim, gönlümün
şampiyonuyla eşleştim. Ogeday'ın şampiyon olmasını ondan daha çok istiyorum. Bu
yıl harika bir takımdaydım, hepsini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür
ederim" dedi.
"BENDEN BU KADAR"
Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise, adını
finale yazdırmayı başardı.
Survivor'a veda eden Batuhan, "Herkese çok teşekkür
ederim. Sonradan gelmeme rağmen bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Benden bu
kadar" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYON OGEDAY GİRİŞKEN OLDU
Büyük finalde rakibi Nefise'yi 6-2 deviren Ogeday, Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.
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