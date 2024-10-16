Bakan Yerlikaya'dan 'deprem' açıklaması: Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:53

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:04

AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin saat 10.46'da merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi, büyüklüğün 5.9 olduğunu duyurdu. Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Maraş, Tokat, ve Adıyaman'da da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: 3 BİNADA KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı flaş açıklamada, 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" dedi.

Açıklama şu şekilde:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."