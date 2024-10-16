Adıyaman Valiliği'nden 'deprem' açıklaması

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremden etkilenen Adıyaman’da Valilik ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Adıyaman Valiliği'nden 'deprem' açıklaması
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:42

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Adıyaman Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre Adıyaman’da herhangi bir olumsuz durum meydana gelmemiş, ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir” denildi.


Etiketler: #deprem #Adıyaman Valiliği #adıyaman

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