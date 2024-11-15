Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-29' açıklaması: 242 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen “Kalkan-29 ”Operasyonu'nda 242 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-29' açıklaması: 242 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 08:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen “Kalkan-29” operasyonunda 242 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelemiz durmadan, duraksamadan kararlılıkla devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce Esenyurt genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı. 370 polis, 93 Göç İdaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracıyla birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi. Esenyurt’un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla 4 bin 765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. 242’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başlatıldı."


Etiketler: #Ali Yerlikaya #düzensiz göçmen #Esenyurt #kalkan

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu... 27 ilde 'Kalkan-27' operasyonu: 84 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu... 27 ilde 'Kalkan-27' operasyonu: 84 göçmen kaçakçısı yakalandı
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kalkan-24' denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Kalkan-24' denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde 'Kalkan-22' operasyonu: 40 organizatör yakalandı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 14 ilde 'Kalkan-22' operasyonu: 40 organizatör yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler