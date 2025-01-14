Bakan Yerlikaya'dan kamyonun çarptığı polis memuru ile ilgili açıklama!

Bakan Ali Yerlikaya, "Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği’nde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan kamyonun çarptığı polis memuru ile ilgili açıklama!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'da meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken yoldan geçen kamyonun çarptığı polis memuru Erdal Baydar'ın (37) bilincinin açık olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:

"Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah’tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla."


Etiketler: #Ali Yerlikaya #çorum #kaza #Polis memuru

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