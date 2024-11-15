Bakan Yerlikaya'dan Rize'deki depreme ilişkin açıklama
AFAD verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezi Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'deki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Rize Çamlıhemşin’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Rize Çamlıhemşin’de 4??.7?? büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz… pic.twitter.com/K8BQjmhbJy
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi